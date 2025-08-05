В российском посольстве в Копенгагене заявили, что решение Дании участвовать в закупках американских вооружений для нужд украинской армии свидетельствует о приверженности Копенгагена продолжению конфликта. Об этом дипломаты сообщили в комментарии агентству РИА Новости.

По оценке дипмиссии, действия датских властей указывают на отказ от политико-дипломатического пути урегулирования с учетом интересов России.