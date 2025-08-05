В посольстве России заявили о поддержке Данией конфликта на Украине

В российском посольстве в Копенгагене заявили, что решение Дании участвовать в закупках американских вооружений для нужд украинской армии свидетельствует о приверженности Копенгагена продолжению конфликта. Об этом дипломаты сообщили в комментарии агентству РИА Новости.

По оценке дипмиссии, действия датских властей указывают на отказ от политико-дипломатического пути урегулирования с учетом интересов России.

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В Москве считают, что речь идет о поддержке дальнейшей эскалации боевых действий.

Накануне Дания, Швеция и Норвегия объявили о планах совместно выделить около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для ВСУ. Пакет включает средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и комплектующие, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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