В посольстве России заявили о поддержке Данией конфликта на Украине
В российском посольстве в Копенгагене заявили, что решение Дании участвовать в закупках американских вооружений для нужд украинской армии свидетельствует о приверженности Копенгагена продолжению конфликта. Об этом дипломаты сообщили в комментарии агентству РИА Новости.
По оценке дипмиссии, действия датских властей указывают на отказ от политико-дипломатического пути урегулирования с учетом интересов России.
В Москве считают, что речь идет о поддержке дальнейшей эскалации боевых действий.
Накануне Дания, Швеция и Норвегия объявили о планах совместно выделить около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для ВСУ. Пакет включает средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и комплектующие, передает «Радиоточка НСН».
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