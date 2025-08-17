СМИ: Киев назвал позицию Трампа по урегулированию ударом в спину
Позиция американского президента Дональда Трампа по итогам саммита с лидером России Владимиром Путиным на Аляске оказалась ударом в спину для Украины, сообщает Financial Times.
По данным газеты, Путин потребовал от Киева вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы заключить мирное соглашение. Он сказал Трампу, что может заморозить остальную часть фронта, если основные требования будут выполнены. Лидер США согласился с такой позицией.
Это является ударом в спину, сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Так он отреагировал на смену позиции Трампа, который до этого угрожал Москве новыми санкциями.
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко назвал итоги встречи Трампа и Путина «ужасными». По его словам, главы двух стран «могут принудить нас принять мирный договор, что фактически означает капитуляцию Украины».
Ранее стало известно, что Трамп намерен устроить встречу Путина и Зеленского 22 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru