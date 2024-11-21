СМИ: Киев может просить Байдена разрешить бить «Томагавками» по РФ

По данным газеты The New York Times, в представленном президентом Украины Владимиром Зеленским «плане победы» передача Киеву ракет «Томагавк» является одним из условий. В свою очередь чиновники США считают такую просьбу «абсолютно невыполнимой».

Издание Politico подчеркивает, что украинская сторона планирует использовать любое доступное оружие против РФ до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил НСН, что пусковые установки Mk 41 на военной базе в польском Редзиково после доводки могу быть использованы для пусков американских крылатых ракет «Томагавк» большой дальности, однако это не имеет практического смысла.

