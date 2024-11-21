СМИ: Киев может просить Байдена разрешить бить «Томагавками» по РФ
Украинская сторона может начать просить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты «Томагавк» для ударов по территории России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
По данным газеты The New York Times, в представленном президентом Украины Владимиром Зеленским «плане победы» передача Киеву ракет «Томагавк» является одним из условий. В свою очередь чиновники США считают такую просьбу «абсолютно невыполнимой».
Издание Politico подчеркивает, что украинская сторона планирует использовать любое доступное оружие против РФ до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.
Ранее бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил НСН, что пусковые установки Mk 41 на военной базе в польском Редзиково после доводки могу быть использованы для пусков американских крылатых ракет «Томагавк» большой дальности, однако это не имеет практического смысла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru