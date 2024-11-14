«Ничтожно!»: Польская «оборонительная» база может направить на Россию «Томагавки»

Пусковые установки Mk 41 на военной базе в польском Редзиково после доводки могу быть использованы для пусков американских крылатых ракет «Томагавк» большой дальности, однако это не имеет практического смысла, сказал НСН бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Американскую базу противоракетной обороны Aegis открыли в среду в Редзиково (165 км от границы с Россией). На базе появились радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что открытие в Польше базы ПРО США – это попытка сдержать военный потенциал России. Дворкин отметил, что база в Польше никак не сможет помешать российским межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР).