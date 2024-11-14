«Ничтожно!»: Польская «оборонительная» база может направить на Россию «Томагавки»
Поляки смогут запускать с военной базы в Редзиково ракеты «Томагавк», однако применение 10-20 таких не будет иметь практического смысла, сказал НСН Владимир Дворкин.
Пусковые установки Mk 41 на военной базе в польском Редзиково после доводки могу быть использованы для пусков американских крылатых ракет «Томагавк» большой дальности, однако это не имеет практического смысла, сказал НСН бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
Американскую базу противоракетной обороны Aegis открыли в среду в Редзиково (165 км от границы с Россией). На базе появились радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что открытие в Польше базы ПРО США – это попытка сдержать военный потенциал России. Дворкин отметил, что база в Польше никак не сможет помешать российским межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР).
«Противоракетная система с ракетами SM-3 для развёртывания в Польше и Румынии предназначена для перехвата оперативно-тактических баллистических ракет и не способна отражать атаки МБР. Ранее рассматривалась теоретическая возможность поражения МБР России только на активном участке траектории, стартующих из самой близкой к госгранице базы РВСН Выползово в Западном направлении, если только они будут специально «подставлены» под противоракеты SM-3, хотя в этом нет необходимости, поскольку для Западного направления у нас сотни МБР в других базах. Поэтому для наших МБР угрозы со стороны базы ПРО в Редзиково нет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, пусковые установки Mk 41 VLS могут быть использованы для запуска американских высокоточных ракет «Томагавк».
«Пусковые установки Mk 41 для противоракет SM-3 как универсальные после доводки могу быть использованы также для пусков крылатых ракет «Томагавк» большой дальности, где их может быть рядом с пусковой установкой примерно 10-20 штук. Однако использование базы в Редзниково для этого не имеет практического смысла, потому что в США таких «Томагавков» только на надводных кораблях и подводных лодках развернуто более 6000 ракет этого типа. Замена противоракет в Польше на ракеты «Томагавк», то есть вклад еще 10-20 таких ракет в уже имеющийся потенциал, будет ничтожным. Кроме того, стационарный наземный контейнер для запуска крылатых ракет «Томагавк» обладает нулевой живучестью, поскольку может быть поражен одним беспилотником или крылатой ракетой типа «Калибр», - заключил эксперт.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН заявил, что США продолжат размещать свои базы ПРО не только в Польше, но и в Эстонии, Латвии и Литве.
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