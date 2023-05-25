СМИ: Киев может подорвать харьковское хранилище с отработанным ядерным топливом

Украина на фоне неудач на поле боя может предпринять очередную резонансную провокацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Киев может подорвать хранилище с отработавшим ядерным топливом в Харькове и впоследствии обвинить в ЧП Россию. Источник считает вероятность такого инцидента высокой.

Собеседник РИА Новости указал, что в этом случае катастрофа грозит не только востоку Украины, но и России, Белоруссии и Евросоюзу. По словам источника, нельзя исключать, что киевские власти решатся на антигуманный план в отсутствие жесткой реакции ООН и ОБСЕ на теракты в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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