СМИ: Киев может подорвать харьковское хранилище с отработанным ядерным топливом

Отмечается, что Киев может подорвать хранилище с отработавшим ядерным топливом в Харькове и впоследствии обвинить в ЧП Россию. Источник считает вероятность такого инцидента высокой.

Собеседник РИА Новости указал, что в этом случае катастрофа грозит не только востоку Украины, но и России, Белоруссии и Евросоюзу. По словам источника, нельзя исключать, что киевские власти решатся на антигуманный план в отсутствие жесткой реакции ООН и ОБСЕ на теракты в РФ.

