Минобороны сообщило о подготовке зарубежными СМИ провокации в Гуляйполе

Журналисты иностранных СМИ готовят провокацию в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с «химоружием»

По данным разведки, в район Гуляйполя прибыли французские журналисты. С большой долей вероятности они будут снимать сюжеты о якобы нанесении российскими войсками ударов по объектам гражданской инфраструктуры, заявил Гордеев.

В Запорожской области с 14 апреля сократили время действия комендантского часа. Указ подписал глава региона Евгений Балицкий.

Украина собрала 40-тысячную группировку ВСУ в Запорожской области, сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, Киев готовится к наступлению на юг региона.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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