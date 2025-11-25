СМИ: Киев добивается участия Европы в переговорах с США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома может состояться уже на этой неделе. Киев активно лоббирует подключение европейских союзников к этому диалогу. Отмечается, что украинской стороне удалось существенно скорректировать первоначальный американский мирный план, исключив из него наиболее спорные для себя пункты и сократив документ с 28 до 19 позиций.

Ранее стало известно, что из мирного плана Трампа по Украине пропал пункты о нормализации отношений РФ и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

