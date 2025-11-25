СМИ: Россия обходит Запад в космической гонке

По данным журнала, реализация этих планов будет означать технологическое превосходство Москвы над Западом в космосе. Столь быстрое решение данной задачи является тревожным сигналом для Вашингтона и отражает стратегический поворот РФ в сторону большей космической автономии.

При этом США не осознают, что, судя по всему, уже проигрывает в космической сфере.

Расширение запусков в ближайшие годы без системного планирования — это чистый коммунизм и траты денег, рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.

