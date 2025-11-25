Чемезов: Современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов

«Серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов. Артиллерия была, есть и еще долго будет богом войны», — заявил он. Глава корпорации также сообщил, что «Ростех» располагает потенциалом для дальнейшего наращивания производства вооружений, если в этом возникнет потребность.

Ранее Чемезов заявил, что в России после начала специальной военной операции кратно выросли Объёмы выпуска вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

