Чемезов: Современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов
Специальная военная операция продемонстрировала ошибочность утверждений западных аналитиков о том, что время массовых армий прошло, сообщил ТАСС руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов. Артиллерия была, есть и еще долго будет богом войны», — заявил он. Глава корпорации также сообщил, что «Ростех» располагает потенциалом для дальнейшего наращивания производства вооружений, если в этом возникнет потребность.
Ранее Чемезов заявил, что в России после начала специальной военной операции кратно выросли Объёмы выпуска вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов: Современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов
- СМИ: Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 млн рублей
- В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель
- «Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ в Европе
- СМИ: Россия обходит Запад в космической гонке
- Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли
- СМИ: ВСУ атакуют Ростовскую область, есть раненые
- Компьютеры в России могут подорожать на 10 процентов
- В России установят новые правила выхода под залог
- Из мирного плана Трампа по Украине пропал пункты о нормализации отношений РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru