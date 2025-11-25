«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ в Европе

Максимальные суточные показатели за всю историю наблюдений были зарегистрированы 19, 20 и 21 ноября. Отопительный сезон начался 13 октября при уровне заполнения хранилищ в 83%. На фоне активного отбора к 21 ноября этот показатель снизился до 80%.

При этом в начале сезона запасы в хранилищах Германии и Нидерландов составляли лишь 76% и 72% соответственно. В «Газпроме» обратили внимание на риски для надежности энергоснабжения Европы в зимние месяцы в случае серьезного похолодания.

Ранее стало известно, что Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

