Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли
Межзвездный объект 3I/ATLAS вступил в фазу активного сближения с Землей, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
23 ноября он пересек символическую отметку в 300 миллионов километров и теперь неуклонно приближается, ежесуточно сокращая дистанцию на два миллиона километров. По расчетам экспертов, это сближение продлится почти месяц, достигнув минимума 19 декабря на расстоянии около 269 миллионов км.
Специалисты считают, что даже с учетом непредсказуемого ускорения объекта он не подойдет опасно близко, и дистанция останется гораздо больше «психологической» отметки в 200 млн км.
При этом ученый Гарвардского университета Ави Леб предположил искусственное происхождение миссии 3I/ATLAS. По его мнению, объект мог быть предназначен для «десантирования» исследовательских зондов в окрестностях Юпитера, что указывало бы на возможный интерес внеземных цивилизаций к газовому гиганту.
Ранее NASA развернуло масштабную кампанию наблюдений за движущимся к Земле 3I/ATLAS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли
- СМИ: ВСУ атакуют Ростовскую область, есть раненые
- Компьютеры в России могут подорожать на 10 процентов
- В России установят новые правила выхода под залог
- Из мирного плана Трампа по Украине пропал пункты о нормализации отношений РФ и США
- Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации
- СМИ: В Ленинской библиотеке создали спецхранилище «русофобских книг»
- СМИ: Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
- СМИ: Разрешено арестовать экс-судью, организовавшего освобождение члена ОПГ
- СМИ: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru