В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель
Согласно данным сервиса HeadHunter, производственный календарь на 2026 год в России включает семь периодов с сокращенными рабочими неделями, сообщает РИА Новости.
В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23, в марте - с 10 по 13. Также выходными будут 27-30 апреля, 12-15 мая, 8-11 июня.
Дополнительными выходными станут 4 ноября и 31 декабря. Последняя неделя 2026 года завершится 30 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы.
Ранее Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
