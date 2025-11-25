В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель

В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23, в марте - с 10 по 13. Также выходными будут 27-30 апреля, 12-15 мая, 8-11 июня.

Дополнительными выходными станут 4 ноября и 31 декабря. Последняя неделя 2026 года завершится 30 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы.

Ранее Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

