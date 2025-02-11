СМИ: Келлог скоро обнародует варианты завершения конфликта на Украине

По данным агентства, спецпосланник намерен собрать информацию и мнения на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в ходе визитов в Киев и в Европу. Данные предложения могут подготовить основу для прямых переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также лидером Украины Владимиром Зеленским.

США вряд ли направят свои войска, ограничившись другими формами поддержки Киева. Также Келлог призовет союзников к увеличению расходов на оборону, что ранее неоднократно подчеркивал Трамп.

Ранее стало известно, что администрация лидера США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

