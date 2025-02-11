СМИ: Келлог скоро обнародует варианты завершения конфликта на Украине

Специальный посланник Американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в ближайшие недели обнародует несколько вариантов завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, спецпосланник намерен собрать информацию и мнения на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в ходе визитов в Киев и в Европу. Данные предложения могут подготовить основу для прямых переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также лидером Украины Владимиром Зеленским.

США вряд ли направят свои войска, ограничившись другими формами поддержки Киева. Также Келлог призовет союзников к увеличению расходов на оборону, что ранее неоднократно подчеркивал Трамп.

Ранее стало известно, что администрация лидера США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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