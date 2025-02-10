Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, в ходе которых должны быть гарантированы ее законные национальные интересы, при этом не за счет других сторон.

Он отметил, что такие переговоры должны быть частью всеобъемлющей системы безопасности, где никто не будет уязвим. Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин многократно заявлял о готовности Москвы к диалогу, если это не угрожает ее безопасности.

МИД: Основой для переговоров по Украине могут быть наработки 2022 года

Министр также указал на глубинные причины украинского кризиса, среди которых он отметил расширение НАТО на Восток и действия Украины, которая, по его мнению, стремится уничтожить русский язык, культуру и православие. Он подчеркнул, что только полное устранение этих первопричин позволит завершить конфликт.

Лавров напомнил, что Путин ранее предложил мирное урегулирование, при котором Украина должна будет вывести войска с территорий, которые Россия считает своими, отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также утвердить нейтральный и безъядерный статус, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры