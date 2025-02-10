Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, в ходе которых должны быть гарантированы ее законные национальные интересы, при этом не за счет других сторон.
Он отметил, что такие переговоры должны быть частью всеобъемлющей системы безопасности, где никто не будет уязвим. Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин многократно заявлял о готовности Москвы к диалогу, если это не угрожает ее безопасности.
Министр также указал на глубинные причины украинского кризиса, среди которых он отметил расширение НАТО на Восток и действия Украины, которая, по его мнению, стремится уничтожить русский язык, культуру и православие. Он подчеркнул, что только полное устранение этих первопричин позволит завершить конфликт.
Лавров напомнил, что Путин ранее предложил мирное урегулирование, при котором Украина должна будет вывести войска с территорий, которые Россия считает своими, отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также утвердить нейтральный и безъядерный статус, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенаторы начали использовать отечественный мессенджер Express
- Кинолог объяснил, почему собаки могут грызть обои и как это исправить
- «КамАЗ»и «АвтоВАЗ» поддержали решение Генпрокуратуры проверить китайские бренды
- Зеленский предложит украинцам 18-25 лет контракт в ВСУ с выплатой $24 тысяч
- Российская ПВО отразила атаку беспилотников на Брянскую область
- Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
- В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли участие 50 тысяч россиян
- Силы ПВО сбили три беспилотника в акватории Черного моря и над Крымом
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова
- В Молдавии предложили установить памятник Пушкину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru