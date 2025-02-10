Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, в ходе которых должны быть гарантированы ее законные национальные интересы, при этом не за счет других сторон.

Он отметил, что такие переговоры должны быть частью всеобъемлющей системы безопасности, где никто не будет уязвим. Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин многократно заявлял о готовности Москвы к диалогу, если это не угрожает ее безопасности.