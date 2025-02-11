Вот и всё: США приостановили разработку мирного плана по Украине
Администрация лидера США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegraph.
По данным издания, это необходимо с целью учесть мнение союзников в Европе, которая должна занять место за столом переговоров. Специальный посланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог пообещал индивидуально переговорить с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над проектом.
Он намерен выяснять мнения о форме плана по урегулированию, и о том, какой вклад могут внести в мирный процесс власти других стран. Келлог заверил европейских партнеров, что американские власти хотят укрепить позиции Киева в любых переговорах с Москвой.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, в ходе которых должны быть гарантированы ее законные национальные интересы, при этом не за счет других сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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