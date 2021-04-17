СМИ: Канада приостановила тренировочную миссию военных на Украине из-за вспышки коронавируса
Командование Канады приостановило военную тренировочную миссию на Украине в связи со вспышкой COVID-19 среди военнослужащих. Об этом сообщает местный телеканал CBC News со ссылкой на командование.
«Обычные мероприятия по укреплению потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в местах проведения тренировок в качестве меры защиты членов оперативной группы и для того, чтобы остановить распространение вируса», - цитирует СМИ представительницу Объединенного оперативного командования Канады Алексию Кройзер.
По ее словам, заболевших изолировали, контактных лиц поместили в карантин.
По данным газеты Globe and Mail, максимальная вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине. Такие данные приводит командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк.
Однако, военные не сообщают точное число заболевших По данным издания, всего в канадской миссии задействовано около 200 военных. Они проходят подготовку в 12 украинских пунктах.
Ранее состоялась виртуальная встреча заместителя министра обороны США по политическим делам Аманды Дори с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Участники встречи подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и пообещали поддерживать украинскую армию в плане роста ее обороноспособности и дальнейшему росту ее совместимости со стандартами НАТО.
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