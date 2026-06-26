Союз потребителей: Жильцы не смогут запрещать открытие кафе и хостелов
Алексей Койтов заявил НСН, что не очень понятно, кто будет опрашивать жильцов дома, согласны ли они на открытие того, или иного заведения на первом этаже.
Если помещение под бизнес на первом этаже жилого дома спроектировано с соблюдением всех санитарных норм, не очень понятно, зачем тогда спрашивать разрешение на открытие хостела или кафе у жильцов дома. Такое мнение в беседе с НСН выразил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Владельцы хостелов, квестов и других объектов в многоквартирных домах сначала должны договориться об их открытии с жильцами. Такую инициативу предложила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишут "Известия". По ее словам, чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. При этом предприниматели игнорируют недовольство людей. Напомним, что закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019-го. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. Койтов раскрыл, насколько актуальна такая поправка в закон от Разворотневой.
«Сейчас все новостройки проектируются таким образом, что первый этаж отводится под коммерцию. Соответственно, в здание уже закладываются необходимые конструктивные элементы, которые обеспечивают требования санитарного порядка к уровню шума, вентиляции. Сегодня можно найти примеры, когда на первых или цокольных этажах делают хостелы или мини-отели. Я не раз встречал жалобы, что там проблема с вентиляцией. Но, я думаю, что это вопрос не в том, в каком доме это размещается, а в том, что изначально помещение не рассчитано на это. Если есть отдельный вход, посетители и жильцы дома не пересекаются, обеспечена вентиляция, шумы изолированы, санитарные нормы соблюдены, то почему нужно спрашивать жильцов дома? Это никак не затрагивает их интересы», - рассказал он.
Койтов отметил, что инициатива в целом положительная, однако очень многие ее детали кажутся непроработанными.
«Я, опять же, себе слабо представляю, как во всем доме все дадут согласие на открытие какого-то заведения. Опять же, кто будет участвовать в голосовании? Собственники? Кто будет проводить голосование? С одной стороны, любое послабление сохраняет баланс интересов граждан и дает возможности для развития бизнеса. Это хорошо, но с другой стороны, тут много вопросов, на которые нет ответов. Просто в условиях предвыборного периода любые инициативы начинают восприниматься особенно критично», - подытожил он.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил НСН, что завуалированные формулировки депутатов не помогут решить проблему стихийных молельных комнат в жилых домах.
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