Если помещение под бизнес на первом этаже жилого дома спроектировано с соблюдением всех санитарных норм, не очень понятно, зачем тогда спрашивать разрешение на открытие хостела или кафе у жильцов дома. Такое мнение в беседе с НСН выразил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Владельцы хостелов, квестов и других объектов в многоквартирных домах сначала должны договориться об их открытии с жильцами. Такую инициативу предложила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишут "Известия". По ее словам, чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. При этом предприниматели игнорируют недовольство людей. Напомним, что закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019-го. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. Койтов раскрыл, насколько актуальна такая поправка в закон от Разворотневой.

«Сейчас все новостройки проектируются таким образом, что первый этаж отводится под коммерцию. Соответственно, в здание уже закладываются необходимые конструктивные элементы, которые обеспечивают требования санитарного порядка к уровню шума, вентиляции. Сегодня можно найти примеры, когда на первых или цокольных этажах делают хостелы или мини-отели. Я не раз встречал жалобы, что там проблема с вентиляцией. Но, я думаю, что это вопрос не в том, в каком доме это размещается, а в том, что изначально помещение не рассчитано на это. Если есть отдельный вход, посетители и жильцы дома не пересекаются, обеспечена вентиляция, шумы изолированы, санитарные нормы соблюдены, то почему нужно спрашивать жильцов дома? Это никак не затрагивает их интересы», - рассказал он.

Койтов отметил, что инициатива в целом положительная, однако очень многие ее детали кажутся непроработанными.

«Я, опять же, себе слабо представляю, как во всем доме все дадут согласие на открытие какого-то заведения. Опять же, кто будет участвовать в голосовании? Собственники? Кто будет проводить голосование? С одной стороны, любое послабление сохраняет баланс интересов граждан и дает возможности для развития бизнеса. Это хорошо, но с другой стороны, тут много вопросов, на которые нет ответов. Просто в условиях предвыборного периода любые инициативы начинают восприниматься особенно критично», - подытожил он.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил НСН, что завуалированные формулировки депутатов не помогут решить проблему стихийных молельных комнат в жилых домах.

