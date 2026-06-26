Российских автомобилистов предостерегли от опасной схемы мошенников

По его словам, злоумышленники звонят автомобилистам с предложением получить топливо по записи. Затем в ход идёт стандартная схема с кодом, который следует ввести на определенном сайте. Таким образом мошенники пытаются заполучить доступ к аккаунтам в мессенджерах.

Эксперт добавил, что аферисты также используют схему с талонами на топливо. Потенциальной жертве звонит «представитель Минтранса» и предлагает талон на 20 литров бензина - якобы по госпрограмме.

«Его нужно активировать в течение 48 часов. В итоге водителей убеждают установить фишинговое приложение или продиктовать код из СМС», — рассказал Щербаченко.

Он отметил, что если гражданину звонят мошенники, лучше всего немедленно прекратить разговор.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что мошенники стали активно использовать тему топлива в своих схемах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

