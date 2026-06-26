Российских автомобилистов предостерегли от опасной схемы мошенников

Мошенники использовать новую схему обмана, предлагая российским автомобилистам получить топливо по предварительной записи. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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По его словам, злоумышленники звонят автомобилистам с предложением получить топливо по записи. Затем в ход идёт стандартная схема с кодом, который следует ввести на определенном сайте. Таким образом мошенники пытаются заполучить доступ к аккаунтам в мессенджерах.

Эксперт добавил, что аферисты также используют схему с талонами на топливо. Потенциальной жертве звонит «представитель Минтранса» и предлагает талон на 20 литров бензина - якобы по госпрограмме.

«Его нужно активировать в течение 48 часов. В итоге водителей убеждают установить фишинговое приложение или продиктовать код из СМС», — рассказал Щербаченко.

Он отметил, что если гражданину звонят мошенники, лучше всего немедленно прекратить разговор.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что мошенники стали активно использовать тему топлива в своих схемах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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