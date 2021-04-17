Зеленский объяснил необходимость вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО необходимо ради безопасности и мира в долгосрочной перспективе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Telegraph.
По словам Зеленского, Россия наращивает военную активность на границах с Украиной, и это может угрожать всему демократическому порядку.
Как отметил украинский президент, сейчас на российско-украинских границах и «оккупированной территории» находится «больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе». Зеленский заявил, что в Крыму дислоцированы по меньшей мере 40 тысяч российских военнослужащих, столько же — в других приграничных регионах.
По мнению украинского лидера, наращивание мощи РФ является «давлением» на Запад.
В пятницу Зеленский прибыл в Париж, где в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял тему членства Украины в НАТО. Кроме того, украинский лидер заявлял, что страна заслужила «выйти из "зала ожидания"» альянса, а также Евросоюза.
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