Зеленский объяснил необходимость вступления Украины в НАТО

По словам Зеленского, Россия наращивает военную активность на границах с Украиной, и это может угрожать всему демократическому порядку.

Как отметил украинский президент, сейчас на российско-украинских границах и «оккупированной территории» находится «больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе». Зеленский заявил, что в Крыму дислоцированы по меньшей мере 40 тысяч российских военнослужащих, столько же — в других приграничных регионах.

По мнению украинского лидера, наращивание мощи РФ является «давлением» на Запад.

В пятницу Зеленский прибыл в Париж, где в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял тему членства Украины в НАТО. Кроме того, украинский лидер заявлял, что страна заслужила «выйти из "зала ожидания"» альянса, а также Евросоюза.

