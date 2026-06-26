Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента страны, почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает RT.

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«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — говорится в сообщении Единой Лиги ВТБ.

Причина смерти не уточняется.

Сергей Иванов с 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны РФ. Затем с 2011 года руководил администрацией президента России. В 2016 году был назначен на пост специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, который покинул по собственному желанию в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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