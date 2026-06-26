Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов
Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента страны, почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает RT.
«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — говорится в сообщении Единой Лиги ВТБ.
Причина смерти не уточняется.
Сергей Иванов с 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны РФ. Затем с 2011 года руководил администрацией президента России. В 2016 году был назначен на пост специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, который покинул по собственному желанию в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На стороне Израиля: В Ливане не ждут миротворческую коалицию Франции и Италии
- Бурматов не поддержал налоговый вычет за содержание животных из приюта
- Союз потребителей: Жильцы не смогут запрещать открытие кафе и хостелов
- Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160»
- Размер имеет значение: В России пообещали закрытие каждого десятого ТЦ
- Солистка группы «Маша и Медведи» отсудила у шоу «Голос» 300 тысяч рублей
- Приложение Telega прекратит работу с 1 июля
- В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
- Сотни миллионов рублей: Операторы платят деньги за «пропуск» звонка от мошенника