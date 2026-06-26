Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160»

Россия и Украина провели очередной обмен пленными - по формуле «160 на 160». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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Уточняется, что при посредничестве ОАЭ с подконтрольной Украине территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ.

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии... После оказания необходимой психологической и медпомощи они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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