Бурматов не поддержал налоговый вычет за содержание животных из приюта

Забирать животных из приюта – ответственно, тяжело и дорого, и важно поддерживать граждан, которые приняли такое решение, но лучше на уровне скидок при покупках, сказал НСН Владимир Бурматов.

Налоговый вычет – спорное решение, но скидки от ветеринарных клиник и производителей кормов могли бы стать дополнительной мерой поддержки для тех, кто решился забрать животное из приюта, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Россияне чаще всего берут из приютов собак

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направила на заключение правительства законопроект о налоговом вычете за расходы по содержанию домашних животных из приюта. Как уточняет ТАСС, предлагается установить социальный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на содержание питомца (кошки или собаки) из приюта — на корма, ветуслуги, лекарства, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. Вычет будет действовать три года с момента передачи животного. Бурматов уточнил, что это не первая подобная инициатива.

«Авторы направили инициативу в правительство, там должны дать отзыв. Затем мы рассмотрим ее на комитете. Обычно такие инициативы не поддерживают. Возможно, в этом случае правительство тоже даст отрицательный ответ. Хотя, с моей точки зрения, поддерживать людей, которые взяли животное из приюта, было бы правильно. Когда забирают животное из приюта, на одно бездомное и несчастное животное становится меньше. Я за то, чтобы стимулировать граждан, чтобы это происходило как можно чаще. Поскольку эта инициатива про определенные выплаты, решение обычно принимают с позиции Минфина РФ, других ведомств», - объяснил он.

«Впереди планеты»: В Москве из приютов забрали более 35 тысяч животных

Как подчеркнул собеседник НСН, депутаты также могли бы подать пример россиянам.

«В приюты редко поступают благополучные животные. Многих надо лечить, многим надо психику восстанавливать. Это очень тяжело, ответственно и дорого. Важно поддерживать людей личным примером. Я, к примеру, забрал из приюта собаку-инвалида с удаленной почкой. Она живет у меня 9 лет, хотя говорили, что больше пары месяцев не протянет. За это время я потратил на ее лечение столько денег, что можно было квартиру купить в Челябинске. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже взял собаку из приюта. В столице много социальной рекламы, ярмарок по пристройству», - сказал Бурматов.

По его словам, дополнительной мерой поддержки могли бы стать скидки от производителей кормов и ветеринарных клиник.

«Помимо личного примера нужны и другие меры поддержки, необязательно вычет. Его сложно администрировать, куча людей будут фиктивно брать животных, чтобы получить вычет. Мера спорная. Но какая-то поддержка нужна. Производители кормов и ветеринарные клиники могли бы давать скидки», - отметил он.

По результатам Всероссийской переписи приютов, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Инсайтика» с октября 2025 по февраль 2026 года, в России работает 819 приютов для бездомных кошек и собак. В них содержатся от 170 до 250 тысяч животных — это всего 5–7% от общей популяции бездомных питомцев, которая оценивается в 3,6 млн особей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЦеныГосдумаБездомные ЖивотныеЖивотные

Горячие новости

Все новости

партнеры