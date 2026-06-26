Бурматов не поддержал налоговый вычет за содержание животных из приюта
Забирать животных из приюта – ответственно, тяжело и дорого, и важно поддерживать граждан, которые приняли такое решение, но лучше на уровне скидок при покупках, сказал НСН Владимир Бурматов.
Налоговый вычет – спорное решение, но скидки от ветеринарных клиник и производителей кормов могли бы стать дополнительной мерой поддержки для тех, кто решился забрать животное из приюта, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направила на заключение правительства законопроект о налоговом вычете за расходы по содержанию домашних животных из приюта. Как уточняет ТАСС, предлагается установить социальный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на содержание питомца (кошки или собаки) из приюта — на корма, ветуслуги, лекарства, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. Вычет будет действовать три года с момента передачи животного. Бурматов уточнил, что это не первая подобная инициатива.
«Авторы направили инициативу в правительство, там должны дать отзыв. Затем мы рассмотрим ее на комитете. Обычно такие инициативы не поддерживают. Возможно, в этом случае правительство тоже даст отрицательный ответ. Хотя, с моей точки зрения, поддерживать людей, которые взяли животное из приюта, было бы правильно. Когда забирают животное из приюта, на одно бездомное и несчастное животное становится меньше. Я за то, чтобы стимулировать граждан, чтобы это происходило как можно чаще. Поскольку эта инициатива про определенные выплаты, решение обычно принимают с позиции Минфина РФ, других ведомств», - объяснил он.
Как подчеркнул собеседник НСН, депутаты также могли бы подать пример россиянам.
«В приюты редко поступают благополучные животные. Многих надо лечить, многим надо психику восстанавливать. Это очень тяжело, ответственно и дорого. Важно поддерживать людей личным примером. Я, к примеру, забрал из приюта собаку-инвалида с удаленной почкой. Она живет у меня 9 лет, хотя говорили, что больше пары месяцев не протянет. За это время я потратил на ее лечение столько денег, что можно было квартиру купить в Челябинске. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже взял собаку из приюта. В столице много социальной рекламы, ярмарок по пристройству», - сказал Бурматов.
По его словам, дополнительной мерой поддержки могли бы стать скидки от производителей кормов и ветеринарных клиник.
«Помимо личного примера нужны и другие меры поддержки, необязательно вычет. Его сложно администрировать, куча людей будут фиктивно брать животных, чтобы получить вычет. Мера спорная. Но какая-то поддержка нужна. Производители кормов и ветеринарные клиники могли бы давать скидки», - отметил он.
По результатам Всероссийской переписи приютов, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Инсайтика» с октября 2025 по февраль 2026 года, в России работает 819 приютов для бездомных кошек и собак. В них содержатся от 170 до 250 тысяч животных — это всего 5–7% от общей популяции бездомных питомцев, которая оценивается в 3,6 млн особей, передает «Радиоточка НСН».
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