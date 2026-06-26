Как подчеркнул собеседник НСН, депутаты также могли бы подать пример россиянам.

«В приюты редко поступают благополучные животные. Многих надо лечить, многим надо психику восстанавливать. Это очень тяжело, ответственно и дорого. Важно поддерживать людей личным примером. Я, к примеру, забрал из приюта собаку-инвалида с удаленной почкой. Она живет у меня 9 лет, хотя говорили, что больше пары месяцев не протянет. За это время я потратил на ее лечение столько денег, что можно было квартиру купить в Челябинске. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже взял собаку из приюта. В столице много социальной рекламы, ярмарок по пристройству», - сказал Бурматов.

По его словам, дополнительной мерой поддержки могли бы стать скидки от производителей кормов и ветеринарных клиник.

«Помимо личного примера нужны и другие меры поддержки, необязательно вычет. Его сложно администрировать, куча людей будут фиктивно брать животных, чтобы получить вычет. Мера спорная. Но какая-то поддержка нужна. Производители кормов и ветеринарные клиники могли бы давать скидки», - отметил он.

По результатам Всероссийской переписи приютов, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Инсайтика» с октября 2025 по февраль 2026 года, в России работает 819 приютов для бездомных кошек и собак. В них содержатся от 170 до 250 тысяч животных — это всего 5–7% от общей популяции бездомных питомцев, которая оценивается в 3,6 млн особей, передает «Радиоточка НСН».

