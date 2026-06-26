На стороне Израиля: В Ливане не ждут миротворческую коалицию Франции и Италии
Межнациональная коалиция в Ливане будет действовать исключительно в интересах Израиля, заявила НСН Анхар Кочнева.
Замена миротворцев ООН коалицией Франции и Италии в Ливане не поможет урегулировать ситуацию, так как эти силы будут гораздо менее нейтральны и станут действовать в интересах Израиля. Об этом НСН рассказала проживающая в Ливане журналист и востоковед Анхар Кочнева.
Франция и Италия намерены создать многонациональную коалицию на замену миротворческим силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил Эмманюэль Макрон. Президент Франции сообщил, что новый контингент должен будет следить, чтобы Ливан не стал площадкой для усиления напряженности в регионе. О планах создания «коалиции для постмиротворческого урегулирования» Макрон заявил после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
В состав ВСООНЛ входят около 7,5 тыс. миротворцев из почти 50 стран. Силы развернуты на юге Ливана и служат буфером между ним и Израилем с 1978 года. Однако Кочнева подчеркивает, что миротворцы не справляются.
«Я не думаю, что что-то изменится. Миротворцы ООН в Ливане сейчас никак не справляются. По ним тоже лупят, они убегают, оставляют свои позиции. Насколько я знаю, у них зарплата около $10 тысяч. Когда был мир, они просто так ее получали. А сейчас получают, но немножечко страшненько. Они совершенно никакой как бы роли не играют, не препятствуют никак бомбежкам. Но ООН в отличие от Франции и Италии должны быть более или менее нейтральны. Хотя и это не факт, когда я была в приграничных районах, мне люди говорили, что индусы из контингента ООН откровенно шпионят за местным населением в пользу Израиля. Когда появляются индусы из ООН, все сразу делают вид, что они "примус починяют". Даже ООН не настолько нейтральна, как надо. А эти будут откровенно заниматься деятельностью, которая полностью в интересах Израиля. Судя по риторике, Франция и Италия так же, как и Израиль, видят нормализацию прежде всего в уничтожении сил сопротивления в Ливане, а не в остановке террористической деятельности государства Израиль. Ничего хорошего я в этом не вижу», — отметила она.
Израиль такой формат вполне устроит, а в Ливане слишком много внутренних противоречий, считает собеседница НСН.
«В Ливане нет единого мнения, это страна, в которой 17 конфессий, каждая из которых разделена на политические партии. Есть ливанцы, которые откровенно хотят, чтобы юг Ливана стал территорией Израиля, чтобы страна наконец-то стала более христианской, чтобы все мусульмане куда-то делись вместе с территориями. Эти люди не воспринимают юг страны или север, где сунниты живут, частями Ливана. Они туда не ездят, не общаются с людьми оттуда, если эта территория вдруг куда-то пропадет из состава страны, им все равно. В Ливане очень большая "пятая колона". Представители этих сил сейчас руководят страной», — подчеркнула Кочнева.
Она также добавила, что сценарий захода сирийских контингентов в Ливан вполне реален, но пока план пересмотрели.
«Мы с самого начала ждали вмешательства Сирии. Думали, что Израиль сам не полезет, будет только поддержка с воздуха, а с востока зайдут сирийские таджики. Они представляют угрозу для нынешней сирийской власти, потому что они еще более непримиримые, и их надо куда-то девать. Но случилось то, что случилось, карты спутаны, и на данный момент делаются заявления, что нет, мол, мы к вам не придем. Но изначально это планировалось, и заявления Дональда Трампа (американский президент предложил Израилю подключить Сирию к борьбе с "Хезболлой" в Ливане — прим. НСН) подтверждают версию о том, что это был один из сценариев, но Трампа забыли предупредить, что он уже отменен», — уверена востоковед.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с НСН отмечал, что потенциальное подключение Сирии к конфликту Израиля с Ливаном приведет к эскалации в ближневосточном регионе, однако нашел в этом для свои преимущества для России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На стороне Израиля: В Ливане не ждут миротворческую коалицию Франции и Италии
- Бурматов не поддержал налоговый вычет за содержание животных из приюта
- Союз потребителей: Жильцы не смогут запрещать открытие кафе и хостелов
- Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160»
- Размер имеет значение: В России пообещали закрытие каждого десятого ТЦ
- Солистка группы «Маша и Медведи» отсудила у шоу «Голос» 300 тысяч рублей
- Приложение Telega прекратит работу с 1 июля
- В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
- Сотни миллионов рублей: Операторы платят деньги за «пропуск» звонка от мошенника