Замена миротворцев ООН коалицией Франции и Италии в Ливане не поможет урегулировать ситуацию, так как эти силы будут гораздо менее нейтральны и станут действовать в интересах Израиля. Об этом НСН рассказала проживающая в Ливане журналист и востоковед Анхар Кочнева.

Франция и Италия намерены создать многонациональную коалицию на замену миротворческим силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил Эмманюэль Макрон. Президент Франции сообщил, что новый контингент должен будет следить, чтобы Ливан не стал площадкой для усиления напряженности в регионе. О планах создания «коалиции для постмиротворческого урегулирования» Макрон заявил после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.