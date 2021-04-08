Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели встречу по Украине
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встрече с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.
Участники встречи подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и выразили обеспокоенность усилением военной активности России в регионе. Они также пообещали поддерживать украинскую армию в плане роста ее обороноспособности и дальнейшему росту ее совместимости со стандартами НАТО.
Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк выразил мнение, что вмешательство НАТО в ситуацию в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока Украины в случае участия России во внутриукраинском конфликте на Донбассе.
А без помощи со стороны Соединенных Штатов, Украина в открытой войне с Россией продержится недолго, полагает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он считает, что даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью.
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