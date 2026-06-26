В Госдуме призвали бороться с «лжепсихологами»
В России необходимо бороться с неквалифицированными психологами. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Он привёл в пример Казахстан, где психологи с высшим образованием обязаны вступать в единый госреестр. По мнению депутата, России следует перенять этот опыт.
«Реестр нужен! Туда должны входить только те психологи, которые имеют соответствующее образование и квалификацию. Так мы оградим людей от консультаций шарлатанов из интернета», — указал Леонов.
Парламентарий добавил, что многие специалисты не умеют работать с запросами взрослых и детей. В результате их работа не помогает, а наносит вредит.
Ранее Леонов заявил, что в России нужны государственные клиники мужского здоровья, чтобы мужчины могли по полису ОМС получать в них помощь по любым медицинским вопросам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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