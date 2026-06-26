В Госдуме раскритиковали идею ввести уголовную ответственность с 12 лет

Комментируя заявление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина о необходимости снизить возраст уголовной ответственности, она указала, что категорически против таких идей.

«Сейчас следователи говорят, что мы 14-летних подростков осуждаем на 10 или 15 лет. Какими они выйдут? А теперь с 12 лет осуждать будем», - сказала парламентарий.

Останина добавила, что «изоляция от общества ничего хорошего ребёнку не несет». И прежде чем озвучивать подобные идеи, взрослым следует спросить у себя, всё ли они сделали, чтобы достойно воспитать детей.

Ранее Останина заявила, что закон о запрете домашнего насилия заставит россиян отказаться от вступления в брак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».