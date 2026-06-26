Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 589 человек
26 июня 202615:50
Алексей Филимонов
Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 589 человек. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.
Как пишет RT, она также указала, что число пострадавших достигло 2 980 человек.
«При этом мы спасли десятки людей», - добавила политик.
Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил «Радиоточке НСН», что Венесуэла находится на границе тектонических плит, поэтому разрушительное землетрясение в этом регионе не вызывает удивления.
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