«Напоминает рыбалку»: Герой России Липовой рассказал об охоте на F-16

Подсветить цель противника специальным лазером действительно можно и с воздуха, это может сделать как самолет, так и беспилотник, рассказал НСН Сергей Липовой.

Для поражения целей противника как в воздухе, так и на земле есть специальный оптический прибор с лазерным лучом, которые могут навести на цель разведывательные группы в тылу или самолеты с воздуха и держат, пока боеприпас летит к цели. Об этом в беседе с НСН заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

Telegram-канал Aviahub сообщил, что российские военные из системы ПВЛ С-400 сбили американский истребитель F-16 в Сумской области, уточняя, что подсвечивал цель Су-35С. При этом Telegram-канал публикует фото лётчика, который якобы «подсвечивал». Официальных подтверждений данной информации нет, а Telegram-канал FighterBomber и вовсе сообщает, что сбитие F-16 не подтвердилось. Липовой рассказал, как обычно происходит подсвечивание цели.

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«Для подсвечивания цели есть специальный оптический прибор на основе лазерного действия, луч который наводится на любую точку земной поверхности: укрепрайон, бронированная цель, танк, самолет, дом. Цель подсвечивается лучом, а с другого самолета сбрасываются корректирующие боеприпасы. Это может быть ракета, бомба, которая захватывает этот луч и дальше уже идет до встречи с целью. Такая подсветка точно так же может осуществляться как с земли, так и с воздуха. Если с воздуха, то это самолет или беспилотник. А с земли, как правило, это делают группы разведки, которые выходят на передовую, проходят тыл, визуально наблюдают цель, специальным лазерным прибором наводят на него луч и определенное время держат его на период полета боеприпаса по этой цели», - рассказал он.

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По словам Липового, по такому же принципу действует и радиолокационная станция.

«Точно также работает и радиолокационная станция, которая связана с зенитными комплексами. Это напоминает рыбалку, где рыбак закидывает удочку и ждет, пока клюнет рыба. Как только в ее зону попадает цель, радиолокационная станция дает команду ракете, и ракета идет на эту цель, подсвечиваемую радиолокационной станцией», - подытожил он.

Истребитель F-16 отличается высокой маневренностью, возможностью запуска различных типов ракет и бомб, а также наличием современных систем управления огнем и электронного оборудования. Сегодня F-16 остаются одними из основных истребителей в арсенале многих стран НАТО, которые они поставляют на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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