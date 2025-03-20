«Напоминает рыбалку»: Герой России Липовой рассказал об охоте на F-16

Для поражения целей противника как в воздухе, так и на земле есть специальный оптический прибор с лазерным лучом, которые могут навести на цель разведывательные группы в тылу или самолеты с воздуха и держат, пока боеприпас летит к цели. Об этом в беседе с НСН заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

Telegram-канал Aviahub сообщил, что российские военные из системы ПВЛ С-400 сбили американский истребитель F-16 в Сумской области, уточняя, что подсвечивал цель Су-35С. При этом Telegram-канал публикует фото лётчика, который якобы «подсвечивал». Официальных подтверждений данной информации нет, а Telegram-канал FighterBomber и вовсе сообщает, что сбитие F-16 не подтвердилось. Липовой рассказал, как обычно происходит подсвечивание цели.