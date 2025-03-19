СМИ: В небе над Сумской областью сбит истребитель ВСУ F-16

Истребитель F-16 вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над Сумской областью, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источников, истребитель был уничтожен ракетой комплекса С-400, установленного в Белгородской области. В результате крушения пилот украинского самолета погиб, его личность пока не раскрыта.

Стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине

Истребитель F-16 — многоцелевой реактивный самолет, разработанный американской компанией General Dynamics в 1970-х годах. Он способен выполнять различные боевые задачи, включая перехват воздушных целей, удар по наземным и морским объектам, а также разведывательные операции.

F-16 отличается высокой маневренностью, возможностью запуска различных типов ракет и бомб, а также наличием современных систем управления огнем и электронного оборудования. На данный момент F-16 остаются одним из основных истребителей в арсенале многих стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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