СМИ: В небе над Сумской областью сбит истребитель ВСУ F-16

Истребитель F-16 — многоцелевой реактивный самолет, разработанный американской компанией General Dynamics в 1970-х годах. Он способен выполнять различные боевые задачи, включая перехват воздушных целей, удар по наземным и морским объектам, а также разведывательные операции.

F-16 отличается высокой маневренностью, возможностью запуска различных типов ракет и бомб, а также наличием современных систем управления огнем и электронного оборудования. На данный момент F-16 остаются одним из основных истребителей в арсенале многих стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».

