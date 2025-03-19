СМИ: В небе над Сумской областью сбит истребитель ВСУ F-16
Истребитель F-16 вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над Сумской областью, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источников, истребитель был уничтожен ракетой комплекса С-400, установленного в Белгородской области. В результате крушения пилот украинского самолета погиб, его личность пока не раскрыта.
Истребитель F-16 — многоцелевой реактивный самолет, разработанный американской компанией General Dynamics в 1970-х годах. Он способен выполнять различные боевые задачи, включая перехват воздушных целей, удар по наземным и морским объектам, а также разведывательные операции.
F-16 отличается высокой маневренностью, возможностью запуска различных типов ракет и бомб, а также наличием современных систем управления огнем и электронного оборудования. На данный момент F-16 остаются одним из основных истребителей в арсенале многих стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ
- Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
- Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному
- Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине
- СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
- СМИ: В небе над Сумской областью сбит истребитель ВСУ F-16
- Шварценеггер рассказал про бюст Путина у себя дома и о любви к России
- В Белгородской области пресекли работу сим-фермы телефонных мошенников
- Британский премьер назвал сложной конфискацию замороженных российских активов
- Суд в Кишиневе дал 12 лет депутату, получившему гражданство России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru