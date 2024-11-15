На видео попала усыпанная телами военных ВСУ дорога на Покровск
15 ноября 202401:33
Вооруженные силы Украины оставили в окрестностях Покровска сгоревшие боевые машины пехоты Bradley американского производства и останки своих убитых товарищей, сообщает RT.
Соответствующее видео показал военкор Мурад Газдиев. По его словам, пейзаж в зоне боёв — выжженный, где жили люди, остались одинокие животные, их хозяева покинули эти места.
Ранее российские военные обнаружили карту военной базы США в переданном Киеву Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru