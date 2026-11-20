В Госдуме назвали ключевые условия гарантий безопасности по Украине
Гарантии безопасности, исключающие нахождение иностранных войск на территории Украины, допустимы для России. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
По его словам, ключевыми условиями являются также буферная зона и отсутствие дискриминации русского языка, «учёт первопричин конфликта и реалий на земле».
Парламентарий указал, что «часть этих тезисов была изложена еще в ноябре 2021 года».
«Поэтому поиски оригинальной концепции, которая на словах отвечает договоренностям, а по сути нарушает российское понимание принципов безопасности, не пройдут», — отметил Асафов.
Он добавил, что важно и то, кто является подписантом документа и насколько прочны гарантии.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Украина должна проявить готовность к компромиссам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием
- В АдГ раскритиковали помощь Украине на фоне проблем с отоплением в ФРГ
- Угнетенная сирень: Заморозки погубят проснувшиеся соцветия в Москве
- Лукашенко призвал белорусов последовать примеру россиян и брать дома в деревнях
- Писториус призвал Европу не отказываться от приглашения посетить Москву
- Сентиментально и про Россию: В «Эксмо» раскрыли популярные направления в прозе
- В Совфеде высмеяли решение Швеции заменить похожие на танки СССР дорожные знаки
- На лошадях? Как Минтранс планирует доставлять пассажиров с запасных аэродромов
- В Госдуме назвали условия для нахождения консенсуса ради мира в Европе
- Военэксперт Матвийчук раскрыл последствия удара возмездия по Киеву для ВСУ