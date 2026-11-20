Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят 21 ноября
Автовокзал Севастополя возобновит продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост, 21 ноября. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В своих соцсетях он пояснил, что из Севастополя пассажир будет следовать до Керчи, где будет пересадка на электричку до Тамани.
«Дальше он едет автобусом до конечного пункта — в рамках купленного билета», - пояснил губернатор.
Развожаев добавил, что билет на электричку необходимо приобретать отдельно.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила, что для перевозки пассажиров между полуостровом и Кубанью планируется запустить бесплатные маломерные катера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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