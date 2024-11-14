ВСУ потеряли на Курском направлении более 32 580 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 430 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32 580 военнослужащих.
Также российские войска подбили 212 танков, 136 БМП и 112 БТР, 1165 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 12 пусковых установок ЗРК, 63 станции РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 940 автомобилей.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона, пострадавшего от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru