По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32 580 военнослужащих.

Также российские войска подбили 212 танков, 136 БМП и 112 БТР, 1165 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 12 пусковых установок ЗРК, 63 станции РЭБ, 27 единиц инженерной техники и 940 автомобилей.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона, пострадавшего от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

