СМИ: иностранные наемники пожаловались на злоупотребления командования ВСУ
Наемники, участвовавшие в деятельности Интернационального легиона Украины, разочаровались в украинских командирах из-за их злоупотреблений и непрофессионализма, сообщает Der Spiegel.
Один из иностранцев рассказал о том, что командиры легиона бросали их в бой без подготовки, прикрытия и подкрепления, а также оставляли их на поле боя, пишет издание. Руководители формирований боевиков Украины позволяют себе злоупотреблять своей властью и использовать свое положение для торговли оружием и грабежа населением.
Несогласным с их действиями подчиненным оскорбляют и угрожают. Наемник из Канады заявил, что солдаты его подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности. Об этом же сообщил французский наемник. Он добавил, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования на виду у мирных жителей.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом взять власть в стране свои руки.
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