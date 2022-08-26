Один из иностранцев рассказал о том, что командиры легиона бросали их в бой без подготовки, прикрытия и подкрепления, а также оставляли их на поле боя, пишет издание. Руководители формирований боевиков Украины позволяют себе злоупотреблять своей властью и использовать свое положение для торговли оружием и грабежа населением.

Несогласным с их действиями подчиненным оскорбляют и угрожают. Наемник из Канады заявил, что солдаты его подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности. Об этом же сообщил французский наемник. Он добавил, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования на виду у мирных жителей.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом взять власть в стране свои руки.

