МИД: В НАТО поддерживают вербовку наемников Киевом

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — подчеркнул дипломат.

Тарабрин указал, что вербовкой занимаются как неправительственные организации, так и диппредставительства Украины за рубежом, сообщает телеканал «360». Как подчеркнул дипломат, это противоречит международным соглашениям, в частности, Венской конвенции от 1961 года, пишет Ura.ru.

