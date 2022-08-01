МИД: В НАТО поддерживают вербовку наемников Киевом

Некоторые страны НАТО неофициально поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости.

Стало известно о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — подчеркнул дипломат.

Тарабрин указал, что вербовкой занимаются как неправительственные организации, так и диппредставительства Украины за рубежом, сообщает телеканал «360». Как подчеркнул дипломат, это противоречит международным соглашениям, в частности, Венской конвенции от 1961 года, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры