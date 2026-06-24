СМИ: Хакеры сообщили о потерях 2,4 миллионов солдат ВСУ за четыре года

Российские хакерские группировки PalachPro и NoName057 (16) взломали базы данных Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования, медицинских учреждений и моргов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По полученным данным, за четыре года специальной военной операции Украина потеряла 2,4 миллиона солдат, из которых свыше 400 тысяч приходятся на 2026 год. Наибольшее число погибших зафиксировано на покровском, константиновском, лиманском, запорожском и купянском направлениях, где ВСУ ежедневно теряют в среднем по 500 человек, пишет RT.

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Самые большие потери несут 72-я и 110-я отдельные механизированные бригады, десантно-штурмовые подразделения и силы территориальной обороны.

При этом погибших иностранных наемников перестали вносить в официальные потери, списывая их гибель на несчастные случаи, хотя всего за ВСУ воюет около 5 тысяч иностранцев.

Между тем военный аналитик раскрыл последствия потери Славянска и Краматорска для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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