СМИ: Хакеры сообщили о потерях 2,4 миллионов солдат ВСУ за четыре года

Самые большие потери несут 72-я и 110-я отдельные механизированные бригады, десантно-штурмовые подразделения и силы территориальной обороны.

При этом погибших иностранных наемников перестали вносить в официальные потери, списывая их гибель на несчастные случаи, хотя всего за ВСУ воюет около 5 тысяч иностранцев.

Между тем военный аналитик раскрыл последствия потери Славянска и Краматорска для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

