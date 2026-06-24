ПВО сбила 245 украинских беспилотников за 13 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

БПЛА перехватывали в период времени с 7.00 до 20.00 мск, уточнили в военном ведомстве на платформе «Макс».

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областей.

В Горловке два мирных жителя погибли при атаке БПЛА ВСУ

Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

При этом за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 323 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры