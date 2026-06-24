Путин заявил о полном импортозамещении авиационной техники в России

По словам главы государства, по многим позициям отечественные разработки уже превзошли западные аналоги. Президент призвал и дальше наращивать технологический потенциал и компетенции в сфере авиастроения.

Путин также осмотрел образцы новейшей отечественной техники. Ему продемонстрировали полностью российский лайнер МС-21-31, обновленный Superjet 100 и региональный борт Ил-114-300.

Президент подчеркнул, что отечественные воздушные суда должны успешно конкурировать с зарубежными аналогами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

