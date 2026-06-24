Путин заявил о полном импортозамещении авиационной техники в России
Россия смогла полностью импортозаместить авиационную технику после ухода западных партнеров. Об этом 24 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова, передает РЕН ТВ.
По словам главы государства, по многим позициям отечественные разработки уже превзошли западные аналоги. Президент призвал и дальше наращивать технологический потенциал и компетенции в сфере авиастроения.
Путин также осмотрел образцы новейшей отечественной техники. Ему продемонстрировали полностью российский лайнер МС-21-31, обновленный Superjet 100 и региональный борт Ил-114-300.
Президент подчеркнул, что отечественные воздушные суда должны успешно конкурировать с зарубежными аналогами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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