Совфед рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми
Совет Федерации рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми на заседании 1 июля. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут брать паузу в выплатах по ипотеке на срок до 18 месяцев, передает РИА Новости.
Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента России для стимулирования рождаемости и поддержки семей. Новый закон отменяет требование по снижению доходов при рождении или усыновлении второго и последующих детей.
Действующие правила позволяют брать полугодовые каникулы только при падении доходов более чем на 20% и расходах на займ свыше 40% от ежемесячных поступлений.
Новые поправки дадут родителям право приостанавливать выплаты на 18 месяцев без подтверждения ухудшения финансового положения.
Между тем срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят ограничить до 15 лет. Президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян, оценивая такую перспективу, в беседе с НСН заявила, что новые правила снизят доступность жилья.
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