Совфед рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Совет Федерации рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми на заседании 1 июля. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут брать паузу в выплатах по ипотеке на срок до 18 месяцев, передает РИА Новости.

Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента России для стимулирования рождаемости и поддержки семей. Новый закон отменяет требование по снижению доходов при рождении или усыновлении второго и последующих детей.