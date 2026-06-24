Снимать дешевле: Новые правила семейной ипотеки снизят доступность жилья
С введением дифференцированной ставки по льготной ипотеке семьи будут вынуждены рожать второго ребенка, чтобы купить жилье, сказала НСН Кристина Малхасян.
Если срок действия льготной ставки по семейной ипотеке ограничат до 15 лет, семьи смогут купить жилье только при наличии дополнительных накоплений, заявила в беседе с НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят ограничить до 15 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, разосланный банкам. Новые условия вступят в силу с 1 июля. Уточняется, что в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленобласти ставки составят 12% для семей с одним ребенком, 10% - для семей с двумя детьми, 8% - с тремя, 6% - с четырьмя и 4% - с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут на 2 процентных пункта ниже — в диапазоне 2–10%. Малхасян отметила, что мера поспособствует повышению демографии, но может ущемить в правах отдельных граждан.
«Реформа Семейной ипотеки с 1 июля 2026 года превратила программу в исключительно точечный инструмент. Для столичного региона ставка 12% при одном ребенке — фактически заградительный тариф. Рыночная практика показывает, что психологический максимум для заемщика сейчас составляет 9–10%, все, что выше — уже неподъемно. С одной стороны, новые правила создают жесткую демографическую мотивацию: чтобы снизить ставку, семьям придется расширяться. С другой стороны, есть элемент социального неравенства. Семьи, которые не могут завести второго ребенка по медицинским показаниям, оказываются ущемлены в правах на льготное жилье не по своей воле. В условиях современной экологии это очень чувствительный вопрос для многих граждан», - объяснила она.
Как добавила собеседница НСН, нововведения также не помогут многодетным семьям приобрести жилье.
«Что касается многодетных семей, то ставка 8% при наличии троих детей — это огромный экономический парадокс. Расходы на содержание, обучение и воспитание троих детей в Москве сегодня колоссальны. Если к этому добавить ежемесячный платеж по кредиту под 8% (а при лимите в 18 млн рублей на короткий срок в 15 лет платеж составит около 172 тысяч рублей в месяц), то чистый доход семьи для прохождения банковского скоринга должен быть не менее 350–400 тысяч рублей. Сколько многодетных семей в реальности имеют такой белый доход? Единицы. В итоге те, ради кого программа декларируется, физически не смогут потянуть финансовую нагрузку», - отметила Малхасян.
По ее словам, ограничение срока действия сниженной ставки может вынудить россиян отдавать предпочтение аренде.
«Новое ограничение субсидии сроком в 15 лет — это скрытый удар по бюджету даже тех, кто проходит по доходам. Раньше ипотеку оформляли на 25–30 лет, чтобы снизить платеж. Теперь брать длинный кредит опасно: через 15 лет льгота сгорит, а остаток долга пересчитают по текущей рыночной ставке. Для многих семей это бомба замедленного действия, ведь на 16-й год платеж может вырасти в полтора-два раза. Придется изначально ориентироваться на короткий 15-летний срок, что автоматически увеличит стартовый платеж до критических значений. Потянуть такую финансовую нагрузку в Москве смогут только те, у кого есть наследство или крупные накопления для первоначального взноса от 50% (чтобы сохранить спецставку 6%). Семьи, у которых на руках только минимальные 20% и маткапитал, просто уйдут с рынка. Им будет выгоднее положить деньги на депозит и снимать жилье. В этих условиях застройщикам придется спасать продажи за счет альтернативных инструментов. Мы увидим бум длительных рассрочек, траншевой ипотеки и программ трейд-ин — девелоперы будут вынуждены сами кредитовать покупателей, так как банковские продукты для большинства станут недоступны», - сказала она.
Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. При этом в течение первых 6 месяцев проценты по кредиту начисляться не будут, а с 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить на полгода.
При этом ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с НСН подчеркнул, что отсрочка от выплаты ипотеки для семей с двумя детьми будет пользоваться спросом, однако она не должна влиять на кредитную историю.
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