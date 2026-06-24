Как добавила собеседница НСН, нововведения также не помогут многодетным семьям приобрести жилье.

«Что касается многодетных семей, то ставка 8% при наличии троих детей — это огромный экономический парадокс. Расходы на содержание, обучение и воспитание троих детей в Москве сегодня колоссальны. Если к этому добавить ежемесячный платеж по кредиту под 8% (а при лимите в 18 млн рублей на короткий срок в 15 лет платеж составит около 172 тысяч рублей в месяц), то чистый доход семьи для прохождения банковского скоринга должен быть не менее 350–400 тысяч рублей. Сколько многодетных семей в реальности имеют такой белый доход? Единицы. В итоге те, ради кого программа декларируется, физически не смогут потянуть финансовую нагрузку», - отметила Малхасян.



По ее словам, ограничение срока действия сниженной ставки может вынудить россиян отдавать предпочтение аренде.

«Новое ограничение субсидии сроком в 15 лет — это скрытый удар по бюджету даже тех, кто проходит по доходам. Раньше ипотеку оформляли на 25–30 лет, чтобы снизить платеж. Теперь брать длинный кредит опасно: через 15 лет льгота сгорит, а остаток долга пересчитают по текущей рыночной ставке. Для многих семей это бомба замедленного действия, ведь на 16-й год платеж может вырасти в полтора-два раза. Придется изначально ориентироваться на короткий 15-летний срок, что автоматически увеличит стартовый платеж до критических значений. Потянуть такую финансовую нагрузку в Москве смогут только те, у кого есть наследство или крупные накопления для первоначального взноса от 50% (чтобы сохранить спецставку 6%). Семьи, у которых на руках только минимальные 20% и маткапитал, просто уйдут с рынка. Им будет выгоднее положить деньги на депозит и снимать жилье. В этих условиях застройщикам придется спасать продажи за счет альтернативных инструментов. Мы увидим бум длительных рассрочек, траншевой ипотеки и программ трейд-ин — девелоперы будут вынуждены сами кредитовать покупателей, так как банковские продукты для большинства станут недоступны», - сказала она.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. При этом в течение первых 6 месяцев проценты по кредиту начисляться не будут, а с 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить на полгода.

При этом ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с НСН подчеркнул, что отсрочка от выплаты ипотеки для семей с двумя детьми будет пользоваться спросом, однако она не должна влиять на кредитную историю.

