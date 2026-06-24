В парламенте Румынии одобрили закон об объединении с Молдавией

Проект предусматривает немедленное начало переговоров с молдавскими властями по вопросам интеграции. При этом итоговое решение о потенциальном переходе официального Кишинёва под румынскую юрисдикцию должен будет вынести сенат Румынии.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН заявил, что разговоры об объединении с Румынией нельзя расценивать иначе как преступление против народа Молдавии.

