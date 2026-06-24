В парламенте Румынии одобрили закон об объединении с Молдавией
Депутаты нижней палаты парламента Румынии, одобрили законопроект об объединении с Республикой Молдова. Об этом 24 июня сообщило румынское агентство Agerpres.
Проект закона был внесен в парламент еще 14 апреля. Председатель румынского сената Наталья-Елена Интотеро уточнила, что 24 июня истек крайний срок рассмотрения документа, поэтому он считается негласно принятым.
Согласно тексту законопроекта, парламент Румынии подтверждает приверженность заключительному акту Хельсинкской конференции ОБСЕ. В документе признается возможность мирного дипломатического изменения границ и принимается решение об объединении двух государств.
Проект предусматривает немедленное начало переговоров с молдавскими властями по вопросам интеграции. При этом итоговое решение о потенциальном переходе официального Кишинёва под румынскую юрисдикцию должен будет вынести сенат Румынии.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН заявил, что разговоры об объединении с Румынией нельзя расценивать иначе как преступление против народа Молдавии.
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