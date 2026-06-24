В МВД раскрыли опасность дипфейков для граждан России

Дипфейки стали самой опасной технологией в арсенале мошенников, а их широкое распространение способно привести к кратному росту числа преступлений. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов, передает RT.

По словам представителя ведомства, наибольшую угрозу представляет дипфейк-аватар. Эта технология позволяет злоумышленникам подменять голос и изображение человека в режиме реального времени.