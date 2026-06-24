В МВД раскрыли опасность дипфейков для граждан России

Дипфейки стали самой опасной технологией в арсенале мошенников, а их широкое распространение способно привести к кратному росту числа преступлений. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов, передает RT.

По словам представителя ведомства, наибольшую угрозу представляет дипфейк-аватар. Эта технология позволяет злоумышленникам подменять голос и изображение человека в режиме реального времени.

Людей насмешить: Почему соцсети не смогут выявлять дипфейки

Филиппов подчеркнул, что в случае звонка от якобы знакомых людей с их внешностью граждане могут подчиниться любым указаниям мошенников. Он также добавил, что в настоящее время в интернете насчитывается более 150 тысяч сервисов, специализирующихся на генерации поддельного контента.

Также главной киберугрозой для россиян эксперты ранее назвали мошеннические звонки в мессенджерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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