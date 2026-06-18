Саралиев: Россия и Украина проводят новый раунд обмена телами погибших бойцов
18 июня 202612:32
Юлия Савченко
Россия и Украина проводят очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы, представитель координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев. Об этом пишет РБК.
«Российская сторона передаст 522 тела», - отмечает издание.
При этом Украина вернет России тела 33 военных.
Ранее Москва и Киев провели обмен телами военнослужащих 15 мая. Украинской стороне передали тела 528 бойцов, российской - 41 погибшего военного.
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