Промоутер назвал причины снижения продаж билетов на концерты в России
На снижение продаж повлияли перебои в авиасообщениями и рост НДС, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
Падение продаж билетов затронуло всех артистов, главным образом это связано с перебоями в авиасообщениями и с ростом НДС. Об этом НСН заявил глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Темпы роста рынка культурно-развлекательных мероприятий в России замедлились в 2026 году на фоне непростой экономической ситуации, сообщило издание «Коммерсант». Так, хуже стали продаваться билеты в театр, а концерты лучше продаются в крупных городах, при этом крупные залы собирают только артисты первой величины. По словам Финкельштейна, продажи упали у всех артистов без исключения, однако эту просадку нельзя назвать критичной.
«Билеты стали у всех продаваться хуже. Исключений из этой тенденции нет, не имеет значения, артист первой величины или нет. Кроме того, в таких городах, как Москва, это связано также с перебоями в авиасообщении, поскольку Москва — это крупный хаб. Отмечу, что это падение не критично: кто продавался, тот и продается, просто сдвинулось решение о покупке. Я связываю происходящее еще и с повышением НДС. Мне кажется, это было абсолютно неправильным решением, люди стали меньше тратить, а цены подросли», — сказал Финкельштейн.
Собеседник НСН отметил, что объективные итоги сложившейся тенденции будут заметны в конце текущего года.
«Пока цены в целом стоят на месте, потому что они зависят не от гонорара артиста, а от расценок на звук, на свет, на авиабилеты. Чтобы делать какие-то выводы, прошло еще слишком мало времени, эта тенденция идет с начала 2026 года. Нужно дождаться конца года, тогда мы увидим объективные показатели. Прогнозы на вторую половину года делать бессмысленно — все будет зависеть от решений российских властей», — подытожил он.
Ранее Финкельштейн заявил, что доступ к музыкальным событиям только через регистрацию в мессенджере «Макс» — это попытка купить лояльность к этому сервису у молодежи. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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