«Билеты стали у всех продаваться хуже. Исключений из этой тенденции нет, не имеет значения, артист первой величины или нет. Кроме того, в таких городах, как Москва, это связано также с перебоями в авиасообщении, поскольку Москва — это крупный хаб. Отмечу, что это падение не критично: кто продавался, тот и продается, просто сдвинулось решение о покупке. Я связываю происходящее еще и с повышением НДС. Мне кажется, это было абсолютно неправильным решением, люди стали меньше тратить, а цены подросли», — сказал Финкельштейн.

Собеседник НСН отметил, что объективные итоги сложившейся тенденции будут заметны в конце текущего года.

«Пока цены в целом стоят на месте, потому что они зависят не от гонорара артиста, а от расценок на звук, на свет, на авиабилеты. Чтобы делать какие-то выводы, прошло еще слишком мало времени, эта тенденция идет с начала 2026 года. Нужно дождаться конца года, тогда мы увидим объективные показатели. Прогнозы на вторую половину года делать бессмысленно — все будет зависеть от решений российских властей», — подытожил он.

Ранее Финкельштейн заявил, что доступ к музыкальным событиям только через регистрацию в мессенджере «Макс» — это попытка купить лояльность к этому сервису у молодежи. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

