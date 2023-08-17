СМИ: голодные солдаты Украины переплыли Днепр для сдачи в плен

Солдат украинской армии, перешедший на сторону Вооруженных сил России, заявил, что вместе с двумя товарищами решил сдаться в плен после трех дней на передовой, сообщает РИА Новости.

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По словам мужчины, они пошли на такой шаг из-за безразличного отношения командиров, бросивших подразделение без обеспечения вооружением и продуктами питания. Голодные солдаты переплыли Днепр на лодке.

Ранее взятый в плен украинский боец заявил о провале контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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