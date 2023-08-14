СМИ: Запад думает о подготовке Украины к контрнаступлению в 2024 году
Власти западных страны начали думать о подготовке армии Украины к возможному контрнаступлению в 2024 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, власти США и других западных стран думали, что украинские военные успешно проведут контрнаступление в 2023 году. Они рассчитывали, что этот факт вынудит Москву начать переговоры к зиме. Теперь шансы, что это произойдет, минимальны. По этой причине Запад теперь делает ставку на контрнаступление весной следующего года.
Ранее Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru