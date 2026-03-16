СМИ: Главным проигравшим в войне США и Израиля против Ирана оказался Киев

Боевые действия США и Израиля против Ирана обернулась для Украины катастрофой, сообщает The American Conservative.

Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским

По данным журнала, Москва получит доходы от продажи нефти после снятия американских санкций, а Киев недосчитается оборонительных вооружений. Расход ракет-перехватчиков у Украины, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах между сторонами пришлись как никогда более некстати для Украины. Киеву грозят дальнейшие потери в личном составе и территорий, что снизит обороноспособность страны и ослабит рычаги влияния за столом переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем дал понять, что конфликт вокруг Украины развивается в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / dpa
