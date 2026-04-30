Рост цен на нефть может увеличить доходы бюджета России
Рост мировых цен на нефть на фоне перекрытия Ормузского пролива способен заметно увеличить нефтегазовые доходы российского бюджета. В мае такие поступления могут превысить 900 миллиардов рублей, сообщил «Газете.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.
По его словам, скачок цен связан с геополитической ситуацией, однако базовый сценарий предполагает сохранение высоких котировок лишь во втором квартале 2026 года с последующим снижением при урегулировании конфликта. При затягивании напряженности рынок будет учитывать риск дефицита, что может привести к росту цен выше $150 за баррель.
В случае нормализации ситуации и восстановления запасов мировой рынок нефти может быстро вернуться к профициту, а цена Brent — снизиться до $70 за баррель и ниже.
Аналитик отметил, что рост цен на нефть позитивно влияет на налоговые поступления, при этом значительного подорожания бензина в России не ожидается из-за действующего запрета на экспорт топлива, который сдерживает внутренние цены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
