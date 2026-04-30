Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в новостройке в Москве
Суд заключил под стражу пять человек, обвиняемых по делу о пожаре в строящемся здании на севере Москвы, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, фигурантам предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия.
Пожар произошел в строящемся доме в 3-м Балтийском переулке и охватил площадь 1,4 тысячи квадратных метров. В ходе расследования установлено, что одна из эвакуационных лестниц была заблокирована, а системы пожарной сигнализации и пожаротушения не функционировали.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть восьми человек, уточнили в прокуратуре Москвы, передает «Радиоточка НСН».
- Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в новостройке в Москве
