Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в новостройке в Москве

Суд заключил под стражу пять человек, обвиняемых по делу о пожаре в строящемся здании на севере Москвы, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, фигурантам предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия.