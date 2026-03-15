Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что он удивлен тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет заключать сделку по урегулированию конфликта.

Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине

«Скажите ему, чтобы заключил, потому что Владимир Путин готов это сделать. С Владимиром Путиным проще, чем с Зеленским», — заявил глава Белого дома. Трамп также отметил, что Зеленский — последний человек, от которого Вашингтону нужна помощь в защите от иранских беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
