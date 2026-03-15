Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским
15 марта 202603:01
Президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что он удивлен тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет заключать сделку по урегулированию конфликта.
«Скажите ему, чтобы заключил, потому что Владимир Путин готов это сделать. С Владимиром Путиным проще, чем с Зеленским», — заявил глава Белого дома. Трамп также отметил, что Зеленский — последний человек, от которого Вашингтону нужна помощь в защите от иранских беспилотников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
